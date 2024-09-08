来週9月15日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』には、“えみちぃ”の愛称で親しまれてきた、モデルの鈴木えみがメインゲストとしては13年ぶりの地上波テレビ出演！14歳からカリスマモデルとして活躍する鈴木の知られざる過去が明らかに。番組初・クリップ写真を先出し！◆山田孝之が明かすカリスマモデル・えみちぃの“本当の姿”とは？プライベートでも仲が良いという山田孝之がVTR出演。同じ事務所でもあ