お笑いコンビ「見取り図」盛山晋太郎が８日放送の関西テレビ「マルコポロリ！」に出演。同番組レギュラーのほんこんから理不尽にキレられたと告発した。見取り図は２０２１年まで同番組のレギュラーで、その時代、ほんこんや「メッセンジャー」あいはら、月亭方正といった先輩レギュラー陣に、ギャグを披露してもスカされるなど、ひどい仕打ちを受けてきたと主張。盛山は「東京が楽しいてしゃあない。マルコポロリが本当に厳し