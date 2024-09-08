香港ディズニーランド・リゾートではハロウィーンのお祝い“ディズニー・ハロウィーン・タイム2024”を2024年9月13日から10月31日に開催！ディズニーのヒーローとディズニーヴィランズがパークに集結し、“ディズニー・ハロウィーン”を感じられるグッズやハロウィーン限定のディズニーフードなど、ハロウィーン体験を楽しめます☆ 香港ディズニーランド・リゾート“ディズニー・ハロウィーン・タイム2024”  開催