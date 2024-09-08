「あんバタサン」や「三方六」でおなじみの北海道・柳月から、秋の新作「ケーキDEあんバタサン」が発売します。 柳月「ケーキDEあんバタサン」  【商品名】 ケーキDEあんバタサン【価格】 1個1,600円(税込)【販売期間】 第1弾：9月5日(木)〜9月18日(水)第2弾：10月10日(木)〜10月23日(水)【購入方法】 柳月直営店と柳月通販のどちらかで