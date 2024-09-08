タレント・指原莉乃（31）が8日放送の日本テレビ「行列のできる相談所」（日曜後9・00）に出演。共演者からのまさかの告白に衝撃を受けた。番組内で指原の隣に座った女優の北香那が「私凄い指原さんのこと…」と切り出すと、東野幸治が「嫌い？」と食い気味に質問。これに指原が「そんなわけないでしょ！」とツッコむと、北はすかさず「凄いファンで。中学生の頃から推してて…」と赤面しながら告白した。指原のことが好き