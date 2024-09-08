最新のJNNの世論調査で、自民党総裁選や立憲民主党代表選で「最も議論して欲しいテーマ」をひとつだけ聞いたところ、トップは「年金、医療、介護などの社会保障対策」で19.9%でした。2位以下は以下の通り。▼2位「物価高対策」19.5%、▼3位「賃上げなどの景気対策」16.1%、▼4位「少子化対策や子育て支援」13.5%、▼5位「『政治とカネ』の問題など政治改革」10.7%、▼6位「外交・安全保障」7.8%、▼7位「憲法改正」2.9%。「それ以