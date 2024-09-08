最新のJNNの世論調査で、今月行われる自民党・総裁選に出馬予定、あるいは出馬に意欲をみせている12人の中で最もふさわしい人を聞いたところ、1位は小泉進次郎氏で28.5%、2位は石破茂氏で23.1%、3位は高市早苗氏で9.2%でした。また自民党支持層に限れば、1位は小泉進次郎氏で34.5%、2位は石破茂氏で24.1%、3位は高市早苗氏で11.7%でした。続いて、立憲民主党の代表にふさわしい人を聞いたところ、1位は野田佳彦氏で30.9%、2位は枝