１分間最強を決める格闘技コンテンツ「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ（ブレイキングダウン）」の人気選手が７日に広島で行われたボディメイクコンテストでの振る舞いに波紋が広がっている。広島で行われた「ＬＥＭＯＮＣＬＡＳＳＩＣ２０２４ＧｒａｎｄＣｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐＨＩＲＯＳＨＩＭＡ」に出場したのは、ＢＤ２勝１敗で、９月１日のＢＤ１３では咲季に勝利した喧嘩自慢のよーでぃー。バキバキの体に仕上げてい