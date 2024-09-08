■第13回 BFA U18アジア選手権決勝チャイニーズ・タイペイ 6−1 日本（8日・台北市立天母棒球場）日本はチャイニーズ・タイペイに逆転負けを喫した。試合は1回表、石塚裕惺（花咲徳栄高）の適時打で先制。しかし先発の今朝丸裕喜（報徳学園高）が3回に勝ち越しを許すと5回、6回、1点ずつ失い5ー1に。7回には4番手・田崎颯士（興南高）が2失点、6−1となった。打線は10安打と相手を上回る安打数で得点圏に走者を出すもあと1本が