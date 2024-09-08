兵庫県の斎藤元彦知事によるパワハラ疑惑などを巡り、日本維新の会は８日、斎藤氏に対し、辞職要求と出直し選挙の実施を９日に申し入れる方針を固めた。同県議団の幹部が明らかにした。県議会最大会派の自民党なども辞職を求める方針を固めており、県議会の大多数が斎藤氏に辞職を求める方向でまとまる見込みだ。維新は８日の会合で、６日に行われた県議会調査特別委員会（百条委員会）での斎藤氏の証言に関し、「県民の納得す