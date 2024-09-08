脚本家の三谷幸喜氏が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。この日の番組で共演、１３日公開の自身の脚本・監督映画「スオミの話をしよう」で初めてタッグを組んだ西島秀俊に絡め、「西島さんとはまたぜひ、やりたいなと思うんですけど、自分にとって、またやりたい俳優さんと、今回でいいかなとなる俳優さんってあるんです。いい悪いじゃなくて」と話し出した三谷氏。「共通言語がある