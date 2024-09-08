お笑いタレント・有吉弘行（50）がパーソナリティーを務める8日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演し、シルバー川柳の入選作にうなる場面があった。今年で24回目を迎えた「有老協・シルバー川柳」には1万2891句が寄せられたといい、番組では入選作を発表。「孫たちにへいへい渡すPayPayで」「食べられん鰻と寿司は食べるけど」「時短家電覚えるまでに長時間」「パスワ