【MLB】アストロズ11-5ダイヤモンドバックス（9月7日（日本時間9月8日））【映像】菊池雄星のスライダーに打者がおかしくなる9月7日（日本時間9月8日）に米・テキサス州ヒューストンのミニッツメイド・パークで行われたヒューストン・アストロズ対アリゾナ・ダイヤモンドバックスの一戦で、アストロズ・菊池雄星のボールを空振りし、打者が不思議そうな表情を見せた場面が、野球ファンの間で注目を集めている。この