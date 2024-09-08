毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。9月8日（日）は、ゲストに“ミスターSASUKE”こと山田勝己、錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、田村保乃（櫻坂46）を迎えて「Chained Together」をプレイ！「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。【動画】櫻坂46田村保乃と「Chained Together」をプレイ！話題のアップル