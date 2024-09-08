『第77回カンヌ国際映画祭』で賞に輝くなど、若手クリエーターとして注目される山中瑶子監督（27）が7日、河合優実さん主演映画『ナミビアの砂漠』の公開記念舞台挨拶に登場。劇中のシーンにちなんだトークを繰り広げました。■山中監督「ぼーっとするのがすごく苦手」舞台挨拶では、劇中で主人公がスマートフォンで“ナミビアの砂漠の動画”を1人でぼーっと見るシーンがあることから、“1人の時間を潰すために何をしているか？”