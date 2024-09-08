Aぇ! groupの末澤誠也さん（30）が8日、ミュージカル『三銃士』の公演初日囲み取材に登場し、共演する事務所の先輩・20th Centuryの坂本昌行さん（53）について、その印象や尊敬しているところを語りました。今回で、坂本さんと2度目の舞台共演となる末澤さん。先輩の印象について末澤さんは「（前回共演した時よりも）すごく距離が近くなった気がしていて。稽古中もアドバイスをたくさんいただいたり、休憩の時とかに結構、たわい