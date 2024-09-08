女優でモデルの三吉彩花が７日、東京ドームで行われた「巨人-ＤｅＮＡ」で自身初となるセレモニアルピッチに登場。自身がブランドアンバサダーを務める「Ｔｉｆｆａｎｙ＆Ｃｏ．」（ティファニー）とコラボした特別ユニホームを半分ほどの短さにしてヘソ出しにアレンジし、ピッタピタの黒い皮パンツと合わせて着こなし、華麗なフォームでも大歓声を浴びた。コラボユニは黒を基調とし、ブランドのシンボルでもある「ティファニ