元女優でタレントの明日花キララが５日、自身のインスタグラムを更新。男装した姿の写真を公開し、ファンを驚かせた。明日花はインスタグラムで「男装したよ男に見えるかな」とつづり。「＃きらくん」とハッシュタグも追加。デニムジャケットに白シャツ、黒のキャップにサングラスをザックリ着こなすコーディネートで、ヘアスタイルは茶髪で短めのゆるふわパーマだった。この投稿にファンからは「一瞬ホストかと思いました