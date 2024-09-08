兵庫県の斎藤元彦知事がパワーハラスメントなどの疑惑を文書で告発された問題で、県議会（定数86）第2会派の維新の会県議団（21人）は8日、知事に辞職を求める方針を決めた。国政政党・日本維新の会の執行部と協議を進めており、9日午後にも辞職要求と出直し選を求める申し入れをする。【写真まとめ】パワハラ疑惑兵庫県の斎藤元彦知事が証人尋問最大会派の自民党県議団（37人）は12日に知事に辞職要求する予定で、第3会派の