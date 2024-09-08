◇パ・リーグ楽天5―9ロッテ（2024年9月8日ZOZOマリン）チームが黒星を喫した中で、6番で出場した楽天・渡辺佳が「令和の怪物」を相手に意地を見せた。まずは初回2死満塁。ロッテ先発・佐々木の高めの直球を左前打にはじき返して先制点をたたき出した。5回には同点に追いつき、なお2死一、三塁から一時勝ち越しとなる右前適時打。今度はスライダーを運んだ。佐々木から2本の適時打。渡辺佳は「ここで結果が出たのは