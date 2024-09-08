（資料写真）８日午前６時２０分ごろ、相模湾の沖合で、男性がうつぶせで浮かんでいるのを遊漁船の船長が見つけ、海上保安庁に連絡した。男性は死亡しており、湘南海上保安署が身元の確認を進めている。署によると、男性が見つかったのは相模川の河口から南に約１９キロの海上。身長は約１５４センチ。死後数日とみられ、目立った外傷はないという。