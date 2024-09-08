◆第１３回ＢＦＡＵ１８アジア選手権▽決勝台湾６―１日本（８日・天母野球場）日本は台湾に敗れ、２０１６年以来２大会ぶり６度目の優勝とはならなかった。５回に１死満塁、６回に１死二、三塁と再三チャンスを作ったがあと１本が出なかった。先制したのは日本。初回、１死から２番・浜本遥大中堅手（広陵）が中前安打で出塁すると、３番・徳丸快晴左翼手（大阪桐蔭）の打席で二盗、三盗を決め１死三塁とチャンスを拡大。