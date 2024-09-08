脚本家の三谷幸喜氏が８日放送のフジテレビ系「だれかｔｏなかい」（日曜・午後９時）に出演した。この日、初対面でも車から突然降りて、自身の出演作のチラシを渡したほど三谷ファンというＭＣ・ムロツヨシは「バイト代を貯めてパルコ劇場のキャンセル待ちに並んで、三谷作品を観てたんですよ」と、三谷氏主宰の劇団「東京サンシャインボーイズ」を追いかけていたことを告白。「登場人物が全部生きて、全員が主役になる瞬間