8日午後、静岡市の安倍川橋から人が転落したと通報があり、約50分間にわたり通行止めとなりました。転落したのは10代の女性で、腰などを強く打ち重傷です。警察と消防によりますと、8日午後6時半ごろ、静岡市を流れる安倍川に架かる安倍川橋で「橋から人が落ちた」と通行人から110番通報がありました。橋から転落したのは10代の女性で、消防によって救助され、病院に搬送されました。腰や両足を強く打ち重傷だということです。女性