◇セ・リーグヤクルト5―3阪神（2024年9月8日神宮）ヤクルト先発・高梨が2年ぶりの白星を手にした。3回までに5点の援護をもらい、5回まで3安打2失点で勝利投手の権利を得た。しかし6回、先頭の代打・糸原の強烈なライナーが右腕を直撃。一時治療のためにベンチに戻ったが、再びマウンドに上がって続投。続く近本を空振り三振に仕留め、中野に死球を与えた場面でマウンドを降りた。5回1/3を4安打2失点。7勝を挙げた