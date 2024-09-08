脚本家の三谷幸喜氏（63）が、8日放送のフジテレビ系「だれかtoなかい」（日曜後9・00）にゲスト出演し、撮影現場での俳優・西島秀俊（53）について語った。三谷氏が監督、脚本を務めた13日公開の映画「スオミの話をしよう」で、西島は三谷作品に初出演。撮影中も「吹いた、吹いた、死ぬかと思いました。NGがもう…」と、笑いすぎてNGに悩まされたことを打ち明けた。大富豪の令嬢スオミ（長澤まさみ）の失踪をめぐり、彼女を