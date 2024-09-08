面倒な義母をもつと苦労するもの。だからこそ、距離を置いたり意識的に離れたりする必要がありますよね。物理的に離れることは義母から心を守るために必要な選択でもあります。ここではそんな、義母とのエピソードを紹介します。心労で倒れて義実家を出る「義母は私への要求が強くて本当に大変でした。しかも夫は単身赴任で何もフォローしてくれず。そんなストレスが積もりに積もって私は心労で倒れて入院したんです。退院したあと