自民党の小泉進次郎・元環境大臣（43）は9月6日、東京都内で記者会見し、12日告示、27日投開票の党総裁選への立候補を表明した。出馬表明は、小林鷹之前経済安保担当大臣（49）、石破茂元幹事長（67）、河野太郎デジタル担当大臣（61）、林芳正官房長官（63）、茂木敏充幹事長（68）に続いて6人目となる。高市早苗経済安保担当大臣（63）は9日に、また、加藤勝信元官房長官（68）が10日に出馬を表明する。43歳の小泉氏は、今後出馬