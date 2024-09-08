俳優の河合優実さん（23）が7日、主演映画の公開記念舞台挨拶に登場。独特な1人時間の過ごし方を明かしました。映画『ナミビアの砂漠』（公開中）は、世の中も人生も全部つまらないと感じ、やり場のない感情を抱いたまま毎日を過ごす、21歳のカナの生き様を描いた物語です。■河合優実が「めちゃくちゃ見てます」マニアックな動画舞台挨拶では、劇中で河合さん演じる主人公のカナが、スマートフォンで“ナミビアの砂漠の動画”を