自民党北海道9区支部（支部長代行・藤沢澄雄道議）は8日、次期衆院選で選挙区の公認候補となる新支部長候補の選考委員会の会合を苫小牧市で開いた。8月に公募に応じた男性9人から書類選考で絞った3人の政見などを直接聴き、選考委員の投票結果を踏まえ、3人を党道連を通じ党本部に支部長候補として推薦することを決めた。選考委終了後、取材に応じる支部長代行の藤沢澄雄道議（中央）。左は９区支部幹事長の千葉英也道議、右は党