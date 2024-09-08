アメリカ軍普天間基地を抱える沖縄県宜野湾市の市長選が投開票され、元市長の佐喜真淳氏が、6年ぶりに市長に返り咲きました。今年7月に松川正則・前市長が急逝したことを受けて行われた宜野湾市長選挙は、8日に投開票され、自民党と公明党が推薦した元市長の佐喜真淳氏が、立憲民主党や共産党、社民党などが推薦した前市議の桃原功氏らを破り、通算で3度目の当選を果たしました。市の中心部にある普天間基地の名護市辺野古への移設