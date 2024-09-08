[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦 町田 2-0 新潟 Gスタ]第1戦で0-5と大敗を喫したFC町田ゼルビアは、ホームでの第2戦で2-0と勝利。黒田剛監督はカップ戦敗退の悔しさを飲み込みながら、この白星の価値を噛み締める。「2つの大会は失ったが、ここからがスタートだと思って、この最後の(リーグ戦)9試合のために失ったと言い聞かせてやっていければ」と前を向いた。今季快進撃を続けていた町田は、直近の公式戦3試合で未勝利が続いて