【ルヴァン杯準々決勝第2戦】(Eピース)広島 1-2(PK1-3)名古屋<得点者>[広]東俊希(102分)[名]パトリック(9分)、オウンゴール(112分)<警告>[広]松本泰志(10分)[名]内田宅哉(17分)観衆:20,993人主審:西村雄一副審:野村修、西村幹也└延長OGで追い付いた名古屋、PK戦を制してルヴァン杯4強進出! 広島はC・ロナウドと共闘の30歳FWら3人がPK失敗