[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦 広島 1-2(PK1-3) 名古屋 Eピース]名古屋グランパスが2年連続のルヴァンカップ4強進出を決めた。8日に敵地で開催された準々決勝第2戦でサンフレッチェ広島を相手に2-1で120分を終え、2試合合計スコアは2-2。PK戦を3-1で制し、2021年以来の優勝へまた一歩前進した。4日に行われた第1戦ではアウェーの広島が1-0で勝利。ビハインドで第2戦を迎えた名古屋は前半9分に先制した。左サイドの深い位置で