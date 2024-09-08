【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■今作では西川貴教が劇中に登場する浪巫謠役のキャラクターボイスも担当！ 西川貴教の新曲「天叢雲剣-SKYBREAKER-」が、10月5日から放送が開始される、武侠ファンタジー人形劇『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』オープニングテーマに決定した。 『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀4』は、虚淵玄（ニトロプラス）が原案・脚本・総監修、台湾の霹靂社制作によ