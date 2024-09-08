20th Centuryの坂本昌行さん（53）が8日、ミュージカル『三銃士』の初日公演を前に取材に応じ、共演する後輩グループ・Aぇ! groupの末澤誠也さん（30）の成長ぶりを明かしました。三銃士のリーダー格・アトスを演じる坂本さんは「実際グループではリーダーという立場でやっていましたが、事実上は違いまして。ニックネームという形でやっておりましたが、今回役としてリーダーをやらせていただいております。今回は殺陣のシーンが