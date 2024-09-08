ソフトバンク・松本晴投手（２３）が８日の西武戦（みずほペイペイ）に先発し、６回途中１失点の好投で今季２勝目を挙げた。４連敗中の重苦しいチーム状況の中で、２年目左腕が力投を見せた。初回からストライク先行で押していく投球を披露。右打者の内角を突く真っすぐにカーブ、スライダーなどの変化球を交え相手打線を惑わせた。２回、甲斐に適時二塁打が飛び出し２点を先制。バッテリーを組むベテランの援護に「気持ちが