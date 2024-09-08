【モデルプレス＝2024/09/08】モデルの鈴木えみが、15日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜22時〜）に出演。鈴木のテレビ出演は13年ぶりとなる。【写真】鈴木えみ、美谷間のぞくドレス姿◆鈴木えみ、13年ぶり地上波出演15日放送の『おしゃれクリップ』は、“えみちぃ”の愛称で親しまれてきたモデルの鈴木が、メインゲストとして13年ぶりに地上波出演。14歳からカリスマモデルとして活躍する鈴木の、知られざる過去