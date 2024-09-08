◆関西学生アメリカンフットボールリーグ▽第２節立命大７１―６桃山学院大（８日・ＭＫタクシーフィールドエキスポ）昨季、３校同時優勝を果たした立命大は７１得点で圧勝し、開幕２連勝を収めた。今季１部昇格したばかりの桃山学院大は２連敗となった。第１クオーター（Ｑ）から２１得点を奪った立命大は第２Ｑも２０得点。４１点差をつけて迎えた後半もタッチダウン（ＴＤ）を積み重ねて圧倒した。初戦の阪大戦も４８点