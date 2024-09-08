岐阜市の60代の女性が詐欺の電話でおよそ1700万円をだましとられました。 【写真を見る】岐阜市の60代女性が詐欺の電話で1720万円だまし取られる警察官を名乗る男らから「有料サイトの未納料金がある」などと電話 ことし6月から８月にかけて、岐阜市に住む60代の介護士の女性に警察官を名乗る男らから「有料サイトの未納料金がある」などと電話がありました。 女性は指定された口座に19回にわたって現金1720万円を振り込み、