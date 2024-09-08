猫はやっぱり“液体”だった…！？ YouTubeチャンネル「ensembleASK」では、脱走しようとして身動きできなくなってしまった猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「これは焦っただろうな」「はさまっている姿がかわいい」の声が続出しました。猫さんが進むと網戸も動く注目を集めたのは「脱走しようとして網戸にはさまった猫バカだけどかわいすぎる」という動画。冒頭に映るのは、外に面したガラスの引き戸と網戸の隙