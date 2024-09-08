HARIO社は7月8日、京都に直営カフェ「HARIO CAFE 京都店」をオープンした。場所は石塀小路（いしべこうじ）。八坂神社や高台寺の近くにある石畳と石掘が美しい小道で、明治末期から大正時代にかけて形成された。この京情緒漂う路地による空間は、国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。観光地であり由緒ある場所での直営カフェの展開によりブランド力を高めていくのが狙いとみられる。同店は、京町屋を一部リ