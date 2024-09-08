2024年9月21日(土)・22日(日)・23日(月祝)、神戸メリケンパークにて『わんわんマルシェ』、 『ハンドメイドEXPO』、その他『ふわふわ遊具ゾーン』『あそび縁日ゾーン』の複数のイベントが集結した「メリケンわんだーパーク2024秋」シーズン4を開催！ 神戸メリケンパーク「メリケンわんだーパーク2024秋」  場所：神戸メリケンパーク特設会場(〒650-0042兵庫県神戸市中央区波止場町2)アクセス：JR神戸「元町」