おやつタウンは、2024年9月17日(火)〜10月31日(木)の期間、秋限定イベント「おやつタウンハロウィン」を開催！ おやつタウン「おやつタウンハロウィン」  おやつタウンは、2024年9月17日(火)〜10月31日(木)の期間、秋限定イベント「おやつタウンハロウィン」を開催します。期間中園内はハロウィンの魔法に包まれ、親子で楽しめるプログラムが盛りだくさんです。さらに、ベビースターキャラクターホシオくんとおやつ