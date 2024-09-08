アトレ松戸は、新京成電鉄と合同で、アトレ松戸では初となる鉄道イベントを開催します。 アトレ松戸「鉄道イベント」  日程： 9月14日(土)10:00〜17:00場所： アトレ松戸4階イベント詳細： https://www.atre.co.jp/matsudo/news/3543/アトレ松戸は、新京成電鉄と合同で、アトレ松戸では初となる鉄道イベントを開催！新京成電鉄をより身近に感じられるよう、今回のコラボ企画が実現しました。 