グランドセイコーの歴史に大きな足跡を残すヘリテージモデルが、現代ならではの技術で蘇ります。11月9日発売の「グランドセイコー Heritage Collection 45GS復刻デザイン 限定モデル SLGW004・SLGW005」（423万5000円・134万2000円）は、同ブランド初の手巻き10振動ムーブメント搭載モデルとして1968年に発売された「45GS」をデザインソースとした数量限定モデル。クラシカルなルックスながら、パワーリザーブ80時間を実現した最新