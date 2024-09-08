モントワールは、おもちゃのように遊べるキャンディブランド「バズーカキャンディブランズ」から、より刺激的な味わいを楽しめる『ジューシードロップグミエクストリーム』を2024年9月2日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどでリニューアル発売します。 モントワール『ジューシードロップグミエクストリーム』  商品名：バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミエクストリー