モントワールは、人気チョコレート菓子「ボノボン」のパッケージを「キモチが伝わる一粒」というブランドコンセプトにより合致したデザインに刷新し、2024年9月23日より全国で発売します。 モントワール「ボノボン」 参考価格：税込54円 モントワールは、人気チョコレート菓子「ボノボン」のパッケージを「キモチが伝わる一粒」というブランドコンセプトにより合致したデザインに刷新し、2024年9月23日より全