「リーベルホテル大阪」は、良品計画が新たに展開を始めるプロジェクト「MUJI room」に参画し、客室12室を「MUJI room」として客室改装を行います。 リーベルホテル大阪「MUJI room」  ■販売スケジュール宿泊予約受付開始日：2024年9月5日(木)10:00 -宿泊開始日：2024年12月1日(日)販売価格：2名1室利用1室あたり68,000円より(朝食、税金・サービス料込) 「リーベルホテル大阪」は、良品