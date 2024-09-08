K.K.Cは、国産オーガニック素材にこだわった写真映えするパンとドーナツ、ドリンクを提供するカフェ『Mon Chaton(モンシャトン)』を宇都宮市御蔵町にオープン！ Mon Chaton(モンシャトン)  店舗名： Mon Chaton所在地： 栃木県宇都宮市御蔵町5-5アクセス： JR宇都宮駅西口から車で約10分営業時間： 10:00〜18:00定休日： 月曜日駐車場： 11台席数： カウンター 2席、テー